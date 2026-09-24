Yeni sözleşme konusunda bir gelişme yok: Konyaspor Adil Demirbağ'ı satmadı: Peki tutabilecekler mi?
Gözler Konyaspor kaptanının gelecek adına yapacağı hamlelerde olacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gözler Konyaspor kaptanının gelecek adına yapacağı hamlelerde olacak.
Konyaspor Kulübü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisine rağmen Adil Demirbağ'ı kadroda tuttu. 28 yaşındaki savunmacının kontratı ise 2027 yazında bitiyor. Bugün itibarıyla yeni sözleşme konusunda bir gelişme yok...
Yaz döneminde Adil Demirbağ'ın ayrılması bekleniyordu. Ancak Konyaspor Yönetimi, kaptanı takımda tuttu. Geride kalan süreçte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un konuyla ilgili temasları olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'dan da davet aldı. Sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
Bugün itibarıyla Konyaspor ve Adil arasında yeni mukavele konusunda bir gelişme yok... Eğer mevcut şartlar devam ederse, 1.85 boyundaki savunmacı sezon sonunda istediği yere bedelsiz olarak gidebilecek. Olayın bir de Adana Demirspor boyutu bulunuyor...
Konyaspor, milli futbolcuyu 2020 yılında sadece 200 bin euro karşılığında Adana Demirspor'dan almıştı. Ancak sonraki satışta Adana Demirspor'un P'lik pay hakkı var. Eğer Adil boşa çıkarsa, eski takımı da ondan para kazanamayacak. Konyaspor'un en geç devre arasına kadar oyuncuyla yeni mukavele yapmak istediği öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23