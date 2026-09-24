Yeni sözleşme konusunda bir gelişme yok: Konyaspor Adil Demirbağ'ı satmadı: Peki tutabilecekler mi?

Konyaspor, milli futbolcuyu 2020 yılında sadece 200 bin euro karşılığında Adana Demirspor'dan almıştı. Ancak sonraki satışta Adana Demirspor'un P'lik pay hakkı var. Eğer Adil boşa çıkarsa, eski takımı da ondan para kazanamayacak. Konyaspor'un en geç devre arasına kadar oyuncuyla yeni mukavele yapmak istediği öğrenildi.