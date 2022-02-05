Yeni parti hangi ittifakı destekleyeceklerini açıkladı!

Osmanlı Ocakları bünyesinde kurulan Ocak Partisi'nin Ertuğrulgazi Türbesi'nde kuruluş duası yapıldı. "Cephemiz Türkiye cephesidir." diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Osmanlı Ocakları bünyesinde kurulan Ocak Partisi'nin kuruluş duası, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde yapıldı. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve beraberindekiler, türbe çıkışında Bursa Ertuğrul Gazi Mehteran Takımı'nın konserini dinledi. Burada İHA muhabirine açıklama yapan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "1071’de, 1299’da, 1923’de ve 15 Temmuz gecesinde küresel emperyalist güçlerinin hedefi haline gelmiş bir milletiz. 15 Temmuz gecesinde Osmanlı Ocakları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. O günkü saldırı darbe teşebbüsüydü. Ülkemiz bu gün zor şartlar altından geçmektedir. Hem siyasi hem iktisadi hem de her alanda ülkemizi zor bir yola sokmak isteyen emperyalist güçlerin varlığını üzülerek görüyoruz. Bizlerde 15 Temmuz gecesi aynı ruh ve aynı heyecanla, aynı inançla, aynı duruşla bizde artık yeni bir siyası parti kurma kararı aldık" dedi.

"Cephemiz Türkiye cephesidir"

Canpolat açıklamasının devamında, "Cephemiz Türkiye cephesidir. Bu gün burada Ocak Partisinin duasını yapmak için Ertuğrul Gazi dedemizin türbesine ziyaret gerçekleştirdik ve burada dualarla Ocak Partisinin kuruluş duasını gerçekleştiriyoruz. Osmanlı Ocakları 72 ilde kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu. 400'ü geçik ilçede kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz. Tabi biz hiçbir siyasi parti ile ilişkimiz yoktu ama kurduğumuz Ocak Partisinin bir teşkilatı olacak Osmanlı Ocaklarının. Biz hiçbir çizgiden hiçbir ideolojimizden sapma gerçekleştirmeyeceğiz" dedi.

"Cumhur İttifakı'nı benimsiyoruz"

Parti olarak Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini kaydeden Canpolat, "Ülkemizde cereyan eden tüm olaylara müdahil olacağız. Tabii Osmanlı Ocakları olarak tüm olaylara müdahale etmemiz bir STK açısından gerçekleştiremiyorduk. Ama artık bir Ocak Partisi kuruluyor, Ocak Partisi ile Türkiye'nin istikrarına, milletimizin yarınına, huzuruna, ferahına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Osmanlı Ocakları'nın kurmuş olduğu Ocak Partisi'nin herkese kapısı açıktır. Kürdiyle, Türküyle, Arabıyla, Çerkeziyle bir millet olmuş, zorluğu başarmış bir topluluğun neferleriyiz. Bizler yeniden bu birlikteliği sağlamak için Ocak Partisi'ni kuruyoruz. Ayrılmak için değil birleştirmek için Ocak Partisi'ni kuruyoruz" dedi.

"Bize verilen her görevi en iyi şekilde meydana getirmek için canla başla mücadele edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da her ölçüde aynı geçmişte olduğu gibi destekçisi olmaya devam edeceklerini açıklayan Canpolat, "Partinin genel başkanlığı konusunda arkadaşlarımızda uygun görürse de yapacağız. Şu anda ocak partisinin genel başkanlığını yapmayacağım ama yapılacak ilk kongrede bizi adat gösterirlerse bizde kardeşlerimizin bu isteklerine tabi ki cevap vereceğiz. Bize verilen her görevi en iyi şekilde meydana getirmek için canla başla mücadele ettik. Bundan sonrada mücadele edeceğiz" dedi.