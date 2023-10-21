Yeni özellik çıktı! Whatsapp'ta 'imha' dönemi

WhatsApp geçtiğimiz günlerde yeni özelliği "hesaplar arası geçişi" duyurdu. İki ayrı WhatsApp hesabı arasında geçiş yapmak isteyen kullanıcılar artık işlemlerini tek bir cihazdan halledebilecek. Böylece WhatsApp hesaplarınız için farklı bir cihaz kullanmak ya da bir hesaptan diğerine geçiş yaparken çıkış yapmak zorunda kalmayacaksınız.

Bir diğer yenilik ise birden fazla hesap üzerinden yürüttüğünüz konuşmaları yönetmek eskisinden daha kolay olacak. Pek çok kişi bu özellik sayesinde iş ve özel hayatındaki mesajları kolayca yönetebilir. Özelliğin önümüzdeki haftalarda Türkiye'de yayına alınması bekleniyor.

İki hesap Whatsapp'a nasıl eklenir?

İkinci hesap oluşturmak için ayrı telefon numarası ya da SIM karta ihtiyacınız var. Kullanıcılar bunun için multi-SIM ya da eSIM ile çalışan telefonları tercih edebiliyor. İkinci hesabın farklı bir cihazda aktif edilebilmesi için kullanmakta olduğunuz ikinci telefona ya da SIM karta SMS üzerinden tek seferlik bir şifre gelir. Bu doğrulama adımının ardından her iki hesapta aktif olabilirsiniz.

Sesli mesajlar kendi kendini imha edecek

WhatsApp'ın bir diğer yeni özelliği ise artık istenilen sesli mesajlar belirli bir saniye içerisinde kendi kendini imha edecek. Sesli mesajlar, fotoğraflarda olduğu gibi "bir kez görüntüle" modu ile kullanıma sunulacak.

Sadece bir kez görüntülenecek

Bir sesli mesaj kaydederken sohbet çubuğunda "bir kez görüntüle" simgesi göreceksiniz. Bu simgeye dokunursanız ses kaydınız dinlendikten sonra otomatik olarak silinecek. Ayrıca ses kaydını dışa aktarma, iletme, kaydetme ya da ekran kaydı alma gibi seçenekler de bulunmayacak.

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Bu özellik şu anda yalnızca iOS ve Android'deki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor, önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcının erişimine açılması bekleniyor.