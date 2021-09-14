  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aranan dünyaca ünlü yıldız bulundu
Marcao sahalara geri dönüyor
İsrail’den Yunanistan'a giden uçak düştü
Lübnan’da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı
Teknoloji Yeni ölüm makinesini tanıttılar
Teknoloji

Yeni ölüm makinesini tanıttılar

MSI-Defence Systems Limited ve Milrem Robotics, DSEI 2021 fuarında yeni bir insansız kara aracı (İKA) sergileyecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 04:32:00 -
Yeni ölüm makinesini tanıttılar

İnsansız kara aracı sistemlerine yönelik talep arttıkça, şirketler çeşitli tiplerde İKA geliştimeye devam ediyor.

Arab News'in haberine göre 13-14 Eylül tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilecek DSEI 2021 Savunma Fuarı'nda, sualtı sistemleri geliştiricisi MSI-Defence Systems Limited ve Avrupalı robotik otonom sistem üreticisi Milrem Robotics DSEI 2021 fuarında yeni bir insansız kara aracı (İKA) sergileyecek.

MSI-Defence Systems Limited Strateji, Endüstri İlişkileri ve Pazar Geliştirme Başkanı Russell Gregory İKA'ların hava ve yer hedeflerini imha edebileceğini ve bunları yaparken herhangi bir personel kaybı yaşanmayacağını belirterek, ''MSI-DSL ve Milrem, benzersiz bir ölümcüllük ve beka kabiliyetine sahip, son derece yetenekli bir İKA sistemini operatörlerin hizmetine sunacak. Sistemin özerk yapısı, operatörün geniş bir alanda algılama, tanımlama, karar verme ve etkileşimde bulunmasını sağlayacak.'' ifadelerini kullandı.

Tanıtılacak İKA, 7.62'den 30 mm'ye kadar çeşitli tiplerde faydalı mühimmatlar taşıyarak, insansız hava araçlarına, küçük drone'lara ve dolanan mühimmatlara karşı etkili olabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay