Yeni öğretim dönemi E-ihracatı yüzde 20 arttırdı

2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, eğitim ürünlerinin ve kırtasiye malzemelerinin dünya genelindeki taleplerinin artması, Türk e-ihracatçıları için yeni fırsatlar doğurdu. ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan, e-ihracatın artan popülerliği ve eğitim sektörüne yönelik taleplerin artışı hakkında yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönemde dünya genelinde birçok yerde devam eden uzaktan eğitim furyası, eğitim ürünlerine olan talebi büyük ölçüde artırdı. Bu durum, Türk e-ihracatçıları için önemli bir fırsat yarattı. Ülkemiz, kaliteli ve uygun fiyatlı eğitim ürünleri ile dünya pazarında rekabet edebilir bir konumda bulunması da bu fırsatta etkili oldu” dedi.

Yüzde 20 artış sektörün potansiyelini gösteriyor

Ali Ceylan, okula dönüş döneminde özellikle kırtasiye malzemeleri, defterler, kalemler, çantalar ve okul giyim ürünlerinin, e-ihracatçılar için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğine dikkat çekerek: “E-ihracatçılarımız, son dönemde eğitim ürünleri ve kırtasiye malzemeleri ihracatında büyük bir artış yaşadı. Bu yıl en çok Amerika, Kanada ve İngiltere’ye okul ürünleri ihraç edildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl artış yüzde 20 oranında gerçekleşti ve bu, sektörün ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatları ile dünya pazarlarında daha fazla yer bulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin eğitim ürünleri ve kırtasiye malzemeleri alanında büyük bir oyuncu haline gelmesi bekleniyor”

E-ihracatçıların, okula dönüş (Back to School) döneminde dünya pazarlarına açıldığı bu dönemde, Türkiye'nin eğitim ürünleri ve kırtasiye malzemeleri alanında da büyük bir oyuncu haline gelmeye devam etmesi bekleniyor. ShipEntegra CEO'su Ali Ceylan, sektördeki büyüme potansiyelinin henüz tam anlamıyla keşfedilmediğini ve Türk e-ihracatçılarının bu alandaki çalışmalarını artırarak uluslararası arenada daha fazla başarı elde edebileceğine inanıyor.

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