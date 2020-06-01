Yeni normal hayata “Bismillah” diyoruz

Harun Sekmen İstanbul

Yeni kontrollü sosyal yaşama geçeceğimizin ilk gününde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi ile bundan sonraki dönemin ayrıntılarını konuştuk. Birçok Avrupa ülkesinin salgına rağmen normalleşmeye başladığına dikkat çeken Çiftçi, Türkiye’nin ise koronavirüsü kontrol altına aldıktan sonra normalleşmeye başladığına dikkat çekti.

Yeni normal hayatta tedbirin ve tevekkülün önemli olduğunu kaydeden Çiftçi, devletin kanıta dayalı bilimsel metodlarla tedavi sürecini yönettiğine işaret etti. Maskenin ve sosyal mesafenin de kritik önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi yeni normal hayatın kısıtlama değil güvenlik öncelikli bir yaşam tarzı olduğunu belirtti.

Tam zamanında normalleşiyoruz

-Hocam, Türkiye’nin, normalleşme sürecini erken başlattığı yönünde eleştiriler var. Siz bir bilim adamı olarak bu noktada ne söyleyebilirsiniz?

Birçok Avrupa ülkesi, Türkiye’den çok kötü durumda olmalarına rağmen ve halen dahi salgını kontrol altına alamamalarına rağmen normalleşmeye geçtiler. Türkiye salgını kontrol altına aldı. Geç ya da erken değil tam zamanında bir normalleşme süreci başladı. Türkiye radikal önlemler alırken, Batılı devletler daha işin ciddiyetinin farkında bile değildi.

-Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini nasıl görüyorsunuz?

Kanıta dayalı, bilim öncelikli bir süreç yönetildi. Türkiye’nin ölüm oranlarını düşük seviyede tutması ve tedavi oranının oldukça yüksek olması da bunun göstergesi. Ülkemizin koronavirüsteki başarısı dünyaya rol model durumda.

Tedbirler bizim güvenliğimiz için

-İnsanlığın hiç alışık olmadığı bir süreci yaşayacağız. Sosyal hayat daha farklı olacak. Bu noktada sürece adaptasyon konusunda neler söylersiniz?

Önlemleri aldıktan sonra, tedbirlere uyduktan sonra hiçbir kısıtlamanın olmadığını göreceksiniz. Bundan sonra sosyal hayatı bir kısıtlama olarak görmek yanlış. Uygulanacak tedbirler hepimizin güvenliği ve geleceği için.

-Bu süreci nasıl formüle edebiliriz hocam?

En üst seviyede tedbir olarak nitelendirebilirim. Bir zincirin en zayıf halkası kadar güçlüyüz. Maskemizi mutlaka takmalıyız. Kendimiz sıhhatli olabiliriz ama başkasının hakkına girmemeliyiz. Bu nedenle maske ve sosyal mesafeye riayet etmeliyiz.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek önemli

-Bu dönemde vücut sağlığımızı korumak adına ne yapmalıyız?

Karantina süreçlerinde aldığımız kiloları bilinçli şekilde spor yaparak mutlaka vermeliyiz. Gece uykusu oldukça önemli. Özellikle gece saat 2 ile 4 arasındaki uykunun oldukça önemli olduğunu bilmeliyiz. Yemeklerimizde mümkünse zeytinyağı kullanmalıyız. Dengeli beslenmek büyük önem taşıyor. Metabolizmamızı hızlandıracağız. Ev içi egzersizler önemli. Mevsim sebzelerine ve organik gıdalara ulaşmamız yaz mevsimi dolayısıyla kolaylaştı. Bunları tüketmeliyiz. Bol sıvı tüketmeliyiz. Günlük 6-8 bardak su tüketmeliyiz. Yumurta, baklagil, yoğurt yemeliyiz.