Yeni neslin Sabancısı, 100 trilyon dolarlık ekosisteme girdi! ‘SabancıDx’le dijitale el attı

Sabancı Holding, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü olacak bir yatırıma daha imza atıyor. Sabancı Topluluğu bünyesinde 43 yıldır, teknoloji çözümleri üreten Bimsa, hizmet portföyüne kattığı İleri Veri Analitiği, Robotik İşgücü ve Siber Güvenlik ile birlikte yepyeni vizyonu, gelişen hizmet ve çözümleri, değişen yönetim yapısı, nitelikli insan kaynağı ve Sabancı Holding’ten aldığı güç ile yoluna SabancıDx ismi ile devam edecek.

Dönüşüme liderlik edecek

SabancıDx’in lansmanında konuşan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, SabancıDx’in misyonunun, sadece Sabancı Topluluğu’na değil, yarının dünyasında daha güçlü bir Türkiye için kılavuzluk etmek olduğunu belirtti. “Lider olmak, dönüşüme de liderlik etmeyi gerektirir. SabancıDx ile bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diyen Göçmen, SabancıDx’in teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretimine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye’ye rol model olacağız

Göçmen şöyle devam etti: “Bugüne kadar 1.2 milyar dolar toplam iş hacmi ile 5 milyar dolarlık katma değer oluşturduk. ‘Yeni Neslin Sabancı’sı’ vizyonumuz ışığında, ‘Yeni’ ile yetinmeyen, yeniden sonraki yeniyi arayan Sabancı Topluluğu’nun ve Türkiye’nin yarınlara daha güçlü ulaşmasına, SabancıDx liderlik edecek. Bu yeni dönemde kendi üretimimiz olan yazılım sayısını kısa zamanda iki katına çıkaracağız. 2019 yılı itibariyle de yazılım ihracatına başlamayı hedefliyoruz.”

“Daha güçlü ve rekabetçi olacağız”

Mehmet Göçmen, sözlerini şöyle tamamladı: “SabancıDx, gelecek 10 yılda dünyada 100 trilyon dolara ulaşması tahmin edilen dijital eko sisteme girerek sektör spesifik küresel markalar oluşturmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin bugününe olduğu gibi yarınına da duyduğumuz güçlü güven ve inanç ile yaptığımız bu yatırım ile ülkemizin ve Sabancı Topluluğu’nun yarının dünyasında daha da güçlü ve rekabetçi olmasını sağlayacağız.”

Şirketlerin dijital çarpanı olacağız

Bugün şirketlerden ülkelere herkesin sahip olduğu gücün dijital dünyadaki güce dayandığına dikkat çeken SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın dijital teknoloji dalgalarını sürekli olarak keşfetme, uygulama ve ölçeklendirme yeteneğini geliştirme gerekliliğine vurgu yaptı. Burak Aydın, SabancıDx’in sadece Sabancı için değil, Türkiye için çok büyük değer oluşturacağını ifade ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemiz ve Topluluğumuz için daha yüksek değerler üretmek için kurulan SabancıDx ile önemli bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. SabancıDx, yüksek teknolojiye yatırım yaparak Türkiye’de dijitalleşmenin geleceğini yazan şirketlerden birisi olacak. SabancıDx olarak şirketlerin dijital çarpanı olacağız ve onların dijital enerjilerini açığa çıkarmak için çalışacağız.”