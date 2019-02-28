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“Yeni nesiller 28 Şubat döneminin sıkıntılarını bilmiyor!”

28 Şubat döneminde anaokulu sahibi olan eğitimci yazar Şerife Turhal, 28 Şubat’ın yıl dönümünde başından geçen olayları Akit’e anlattı.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:53
“Yeni nesiller 28 Şubat döneminin sıkıntılarını bilmiyor!”

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

28 Şubat döneminde anaokulu sahibi olan eğitimci yazar Şerife Turhal, 28 Şubat’ın yıl dönümünde başından geçen olayları Akit’e anlattı. 28 Şubat döneminde ailecek baskı gördüklerini söyleyen Turhal, “O dönemde insanların yaşadıkları sıkıntıları yeni nesillerimiz bilmiyor. Geçmişi onlara bir nebze anlatmak adına, annelerinin, ablalarının yaşadıkları sıkıntıları anlatmak adına ‘Meryem’ kitabını yazdım” dedi.

Benim 28 Şubat döneminde bir Anaokulum vardı” diyen eğitimci yazar Şerife Turhal, “Bana hiçbir sebep göstermeden 1 hafta sonra okulumu kapatacaklarını söylediler. Ben de size gerek yok ben kendim kapatırım deyip okulumun faaliyetine son verdim. Çünkü bana ve anaokulumda çalışan herkese başımızı açmamızı söylediler, biz de bunu kabul etmediğimiz için kapattık. Benim okulum 4 yıllıktı. Kapatılacağı dönemde 16 öğrencimde eğitimine devam ediyordu. Kızım Ankara Üniversitesi Türk El Sanatları bölümünü yaşadığı baskı ve zulüm yüzünden 3. sınıfta bıraktı. Birkaç kez af çıktı ama yine başını açacaksın diye dayatma yaptılar o yüzden okulunu da bitiremedi. Bir diğer kızım da ilahiyat bölümünden mezun oldu. Öğretmenlik yapıyordu o da baskılar yüzünden mesleğini bıraktı. Biz 28 Şubat’ta yapılan zulüm yüzünden mağdur olduk” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:53
  1. 28 Şubat dönemi
  2. eğitimci yazar Şerife Turhal
  3. 28 Şubat
  4. Akit
  5. Ankara Üniversitesi Türk El Sanatları

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  • VicdanVicdan51 dk önce
    28 Şubat'ın en büyük destekçisi MHP'yi sindirebiliyor musunuz?

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