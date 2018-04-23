Yeni nesil teknolojiye 5G dopingi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni nesil teknolojilerin, cep telefonundan çok daha fazlası ile ilgili olacağını belirterek, “Bu, sürücüsüz otomobillerden akıllı şehirlere kadar, gelecekte internet erişimi gerektirecek milyarlarca cihaza kablosuz bağlantı sağlamayı kapsayan yeni bir dönem... Hem kullanıcı sayısı hem de kullanıcı başına veri kullanım oranı artacak” dedi.

VERİ AKIŞ HACMİ ARTACAK

Şahin, dünyada stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olan Vodafone FreeZone Stüdyo’nun atmosferini deneyimlemek amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

Gelecek 10 yıl içinde kapasitenin, yani veri akışı hacminin, 4G’nin 100 ila bin katına ulaşması, veri talebinin de gelecek 10 yıl içinde bin kat artması bekleniyor.

5G teknolojisi bu noktada devreye giriyor. Bu yeni teknoloji, günlük yaşamlarımıza girdiğinde yepyeni kablosuz şebeke mimarisini tanımlayacak. 5G’de, milyarlarca nesne 1 milisaniyelik gecikme ile internete bağlanabilecek. Buna bağlı olarak yeni nesil Makinelerarası İletişim (M2M) uygulamaları da hayata geçirilebilecek.

NESNELER KONUŞACAK

4G teknolojisinden çok daha hızlı olan 5G teknolojisi ile dünyanın dört bir yanında birbirine bağlı milyarlarca cihaz, pürüzsüz şekilde yönetilebilen akıllı bir ağ halini alacak.

Tüm nesneler; arabalardan ilaçlara, ayakkabılardan saksılara kadar her şey, bu nesneleri internete bağlayacak olan 5G şebekesi üzerinden birbiri ile konuşacak. Daha esnek ve verimli yaşam ile IoT’nin toplum üzerinde yaratacağı etkinin ekonomik büyüklüğünün 2025’te 6,2 trilyon dolar olması bekleniyor. Dolayısıyla yeni nesil teknolojiler, cep telefonundan çok daha fazlası ile ilgili olacak. Bu, sürücüsüz otomobillerden akıllı şehirlere kadar, gelecekte internet erişimi gerektirecek milyarlarca cihaza kablosuz bağlantı sağlamayı kapsayan yeni bir dönem... Hem kullanıcı sayısı hem de kullanıcı başına veri kullanım oranı artacak.

Tüm dünyada 5G teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte daha iyi bir toplum oluşturmanın mümkün olacağına inanıyoruz. Yeni şirketler, yeni meslekler anlamına gelecek.