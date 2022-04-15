‘Yeni Nesil Sigortacılık Okulu’ ilk mezunlarını verdi

YİĞİT MUSTAFA KIŞLACIK

26 Şubat – 26 Mart 2022 tarihlerini kapsayan üniversitelilere yönelik program 65 mezun verdi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Günümüzdeki çalışma modelleri, iş yapış şekilleri değişiyor. Sektörde fark oluşturabilmek için değişime adapte olmak çok önemli. Bu hakikati görerek ‘Yeni Nesil Sigortacılık Okulu’ sertifika programı başlattık” dedi. Benli, “Öğrenciler Genel Müdür yardımcılarımızın katkılarıyla çalışma hayatı ve sigorta sektörü üzerine deneyimleri öğrenirken, farklı bölümler ile üniversitelerden arkadaşlarıyla bağlantı kurma imkânı elde ettiler. Tüm Türkiye’yi kapsayan programımızla sektörümüzle yeni tanışacak öğrencilerimizin sigortacılığı bir bütün olarak görmelerini ve konu hakkında geniş bir bilgiye vakıf olmalarını hedefledik. Program esnasında öğrencilerden aldığımız olumlu geri dönüşler, eğitim programlarımızı devam ettirme düşüncemizi netleştirdi” şeklinde konuştu.