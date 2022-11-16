Yeni nesil serbest bölgeler oluşturulacak

Ticaret Bakanlığı tarafından Orta Vadeli Program’la belirlenen ‘serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yatırımlar çekilerek ekonominin rekabet gücünün arttırılması’ hedefi doğrultusunda çalışmalara gelecek yıl da devam edilecek. Bu amaçla serbest bölgelerin tanıtım faaliyetlerine hız verilecek.

Yoğun ilgi görüyorlar

Firmalardan yoğun ilgi gören serbest bölgeler, son dönemde gelen taleplere karşılık vermekte zorlanıyor. Halen Türkiye’de 19 serbest bölge faaliyette. Bu kapsamda yeni serbest bölgelerin kurulması ve mevcut serbest bölgelerin sınırlarının genişletilmesi için adımlar atılıyor.

Yüksek doluluk oranlarına ulaşılan Kocaeli, Ege ve İzmir serbest bölgelerinde yeni yatırım taleplerinin karşılanması için ilave hamleler yapılıyor. Bu bölgeleri genişletmek için tüm imkânlar kullanılıyor.

İzmir’de mevcut 3 serbest bölgeye 1.5 milyon metrekarelik Menemen Serbest Bölgesi’nin eklenmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarılmıştı. Karar, Resmi Gazete’nin 30 Ekim 2022 tarihli sayısında yayınlanmıştı. Yeni serbest bölgelerden biri olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi Bergama’da kurulurken bölgenin 2023 yılında hayata geçmesi planlanıyor.

27 milyar dolarlık hacim

Bakanlık verilerine göre serbest bölgelerde ekim ayı sonu itibarıyla 27 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılırken yaklaşık 90 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin ise 4 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşması ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam oluşturması hedefleniyor. Serbest bölgelerde 516’sı yabancı sermayeli, 2 bini aşkın firma bulunuyor. Bakanlık, bu bölgeleri dönüştürmek için düğmeye basıyor. Buraları AR-GE yoğun, yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ile hizmet üretiminin yapıldığı ihtisaslaşma temelli yeni nesil serbest bölgelere dönüştürmek için de adımlar atıyor.

Kullanıcılara avantaj sağlanıyor

Serbest bölgelerde üreticilere ve yatırımcılara çeşitli teşvikler sunuluyor. Kullanıcılara vergi avantajları sağlandığı gibi orta ve uzun vadede geleceği planlayabilme, kâr transferi gibi olanaklar tanınıyor. Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak faydalanıyor.