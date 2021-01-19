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Ekonomi Yeni nesil meslekler öne çıkıyor! Firmalarca yazılımcı ve donanımcı aranıyor
Ekonomi

Yeni nesil meslekler öne çıkıyor! Firmalarca yazılımcı ve donanımcı aranıyor

Dünyayı alarma geçiren pandemi tehdidinden ötürü online çalışma ve eğitim sistemine geçilmesi köklü firmaları yazılım ile donanım mühendisleri aramaya sevk ediyor. Firmalar tarafından peş peşe eleman alım ilanı yayınlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:25:00 -
Yeni nesil meslekler öne çıkıyor! Firmalarca yazılımcı ve donanımcı aranıyor

Buğra Kardan

Corona virüsü (Covid-19), dijital dönüşümü hızlandırıyor. Dünyayı sıkıntıya sokan virüsten dolayı uzaktan eğitim ve çalışma modelinin yaygınlaşması, köklü şirketleri yazılımcı ile donanımcı istihdam etmeye yöneltiyor.

Eğitim programları açılıyor

Gençler de bilişim sektöründe görev almak için yarışıyor. Bu yarış, gerek hükümet gerekse GSM operatörlerince açılan kurslara rağbeti arttırıyor. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca başlatılan ’1 Milyon Yazılımcı’ programına ilgi yoğun. 2023’e kadar devam edecek program çerçevesinde lise ve üniversite mezunlarına algoritma ile büyük veri dahil pek çok konuda eğitim veriliyor.

Faydalanan faydalanana

GSM operatörlerden Turkcell’in ‘Geleceği Yazanlar’ projesinden ise faydalanan çok. Proje kapsamında yazılımcı adaylarına dokümanlar, önemli uygulamalar ve eğitim videoları sunuluyor. İlaveten beğeni toplayan çalışmalar vitrine çıkarılıyor. Türk Telekom’un ‘Start’ programından yararlanan yararlanana. Programla gençlerin yazılım üretmelerine ve sergilemelerine olanak tanınıyor. Üniversiteler de kodlama eğitimleri veriyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin eğitimlerinden on binlerce genç istifade ediyor.

Yarış devam ediyor

Kariyer danışmanları, firmaların büyük bölümünün yazılımcı ve donanım mühendisi aradığına dikkat çekiyor. Covid-19 pandemisinin eğitim ve çalışma hayatını sanal ortama kaydırdığına işaret eden danışmanlar, “Bu durum firmaları dijitalleşmeye, bilişim alanında yetkin gençleri çalıştırmaya itiyor. Binlerce lisans ile ön lisans mezunu ise yazılımcı veya analist olmak için rekabet ediyor” ifadelerini kullanıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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