Yeni nesil Gamer geliyor! Sahadaki bütün veriler tek merkezde toplanacak

Soylu, Türkiye'nin çeşitli illerinden eğitim için Ankara'ya gelen müdürlerle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi. İlk adımı 2017’de atılan GAMER projesinde ikinci nesil yazılım çalışmalarının başladığını açıklayan Soylu, GAMER'in temelde kriz anını yönetme üzerine kurgulanmış, yüksek teknolojili, yapay zeka kullanabilen bir sistem olduğunu, bakanlığın bütün veri altyapılarından yararlanan, birimlerin elindeki tüm bilgiyi kullanabilen bir yapı kurguladıklarını kaydetti.

Hem üretecek hem toplayacak

Soylu, “Yeni nesil yazılımda olay anında İHA görüntülerinden, sosyal medyada oluşturulan manipülasyonlara kadar, kriz anını yönetmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin tek merkeze toplanması, burada ilgili birimler ve karar alma organları tarafından sürecin hızlı ve sağlıklı şekilde yönetilmesi sağlanacak. Yani bir yönüyle GAMER yazılımı, veriyi kullanan ama aynı zamanda bir süre sonra sahadan veri toplayan, veri üreten ve analiz yapmak üzere ilgili birimlerin hizmetine sunan bir işlev de ortaya koyacak. Ne kadar dijital bir altyapı kurarsanız kurun, her işte başarının temelinde, insanın fedakarlığı yatmaktadır. Müdürlerimizin burada alacağı eğitimlerle, inşallah GAMER’den beklediğimiz faydayı elde etmekte zorlanmayacağımızı umuyorum” dedi.