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Teknoloji Yeni modem almak yerine eskisini değerlendirin!
Teknoloji

Yeni modem almak yerine eskisini değerlendirin!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 17:46:00 -
Yeni modem almak yerine eskisini değerlendirin!

Yeni modem almak yerine eski modeminizi değerlendirebilirsiniz. Peki nasıl? Detaylar haberimizde...

Yeni donanım almaya karar verseniz bile eskisini çöpe atmak zorunda değilsiniz. Parçaları dönüştürebilir, ikinci ve üçüncü bir şansı verebilirsiniz. İşte eski modemi dönüştürmek için yapabilecekleriniz..

Ağ Tekrarlayıcı

WLAN ile birden fazla odayı kapsamak istiyorsanız çok geçmeden bir tekrarlayıcı bulmanız gerekecektir. Atılacak bir modem, ağ tekrarlayıcı olarak kullanılacak çok yönlülüğe sahiptir. Eski kutu, LAN veya WLAN köprüsü aracılığıyla bağlanabilir. Ardından, ayarları mesh master‘dan otomatik olarak devralır.

NAS Değiştirme

Modeminizdeki USB bağlantı noktaları, depolama alanınızı genişletmeye gelince çok pratiktir. Bunları ağ depolama alanınız olarak kullanabilirsiniz. Atılacak bir modem, daha sonra basit bir NAS sistemi olarak yeni bir yaşam şansı elde edebilir.

Yönlendirici Yedekleme

Bir yönlendirici, yakındaki bir yıldırım çarpması nedeniyle bozulduysa, tamamen çevrimdışı olursunuz. Tozlu raftaki katındaki eski bir modem/router sizi kısa sürede eski haline getirecek ve fazla beklemeden tekrar çevrimiçi olabilirsiniz.
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