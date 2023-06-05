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Medya Yeni MİT Başkanı belli oldu
Medya

Yeni MİT Başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-05 12:11:00 -
Yeni MİT Başkanı belli oldu

AK Parti'de uçan kuştan haberi olan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni MİT Başkanı'nın İbrahim Kalın olduğunu duyurdu.

AK Parti'de uçan kuştan haberi olan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni MİT Başkanı'nın İbrahim Kalın olduğunu duyurdu. 

Küçük, yeni kabineyi değerlendirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK Parti’nin son 21 yıldır en büyük şansı hizmet eden kadroları olması. 1994’ten beri Refah Partili belediyeler yaptıkları hizmetlerle milletin gönlünde taht kurdu. 30 yıldır Türkiye’nin belediyeleri çoğunlukla benzer kadrolar tarafından yönetiliyor. 

2016 darbe girişimi ve 2017 referandumundan sonra sistem değişti. Son beş yılda ekonomik sıkıntılar olsa da hizmet anlamında çok büyük işler yapıldı. Burada söylemeye gerek yok. O hizmetler AK Parti’yi ve Sayın Erdoğan’ı tekrar iktidar yaptı. 
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Cumartesi gecesi açıklanan yeni kabine de çok iyi isimlerle dolu. Hepsi icracı. Hepsi köprü, yol, hastane vb. devam edenler... 

En çok merak edilen MİT Başkanıydı. Hakan Bey Dışişleri Bakanı oldu. Orası da sağlam ellerde. İbrahim Kalın da MİT Başkanı oldu. İcracı tarafı güzel ve yoğun bir hükûmet oldu." 

 

 

 

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Yorumlar

Numan

Hayırlı ve hayırlara vesile olsun inşaAllah

Toshiba

Sevindim. Münasiptir. Reisi satmayacak biri lazımdı.
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