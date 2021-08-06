  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Manisa Valiliği'nden açıklama: 6 ölü, 37 yaralı
Türkiye değil onlar aciz
Rusya duyurdu: Saldırı olursa harekete geçeceğiz
Uygulanan aşı miktarı 75 milyonu geçti
Gündem Yeni Milli Eğitim Bakanı kim? MEB Bakanı kim oldu? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?
Gündem

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim? MEB Bakanı kim oldu? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?

Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Milli Eğitim Bakanı değişti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, 10 Temmuz 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Ziye Selçuk’un yerine Ziya Selçuk’un yardımcısı Mahmut Özer atandı. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakan yardımcıları oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:02:00 - 2021-08-06 09:23:29
Yeni Milli Eğitim Bakanı kim? MEB Bakanı kim oldu? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ziya Selçuk'un istifası ile boşalan Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Yeni Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM başkanlığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü görevini yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ziya Selçuk’un yardımcılığı görevini yürütüyordu.

meb bakanı mahmut özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimler

Merkez teşkilatı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Özel Kalem Müdürlüğü

Taşra teşkilatı

İl Millî Eğitim Müdürlükleri

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

Yaygın Eğitim Kurumları

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulları

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları

Açık Öğretim Lisesi

Örgün Eğitim Kurumları (Okullar)

Ana Okulları

İlkokullar

Ortaokullar

Liseler

Yurt dışı Teşkilatı

Büyükelçiliklerin Eğitim Müşavirlikleri

Milli Eğitim Bakanı (MEB) isimleri

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kuruldu. İşte geçmişten günümüze Milli Eğitim Bakan isimleri…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay