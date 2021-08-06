Yeni Milli Eğitim Bakanı kim? MEB Bakanı kim oldu? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?
Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Milli Eğitim Bakanı değişti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, 10 Temmuz 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Ziye Selçuk’un yerine Ziya Selçuk’un yardımcısı Mahmut Özer atandı. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakan yardımcıları oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ziya Selçuk'un istifası ile boşalan Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Yeni Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM başkanlığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü görevini yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ziya Selçuk’un yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir?
5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimler
Merkez teşkilatı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
Taşra teşkilatı
İl Millî Eğitim Müdürlükleri
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
Yaygın Eğitim Kurumları
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulları
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları
Açık Öğretim Lisesi
Örgün Eğitim Kurumları (Okullar)
Ana Okulları
İlkokullar
Ortaokullar
Liseler
Yurt dışı Teşkilatı
Büyükelçiliklerin Eğitim Müşavirlikleri
Milli Eğitim Bakanı (MEB) isimleri
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kuruldu. İşte geçmişten günümüze Milli Eğitim Bakan isimleri…