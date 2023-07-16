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Spor Yeni MHK Başkanı belli oldu
Spor

Yeni MHK Başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-16 00:29:00 -
Yeni MHK Başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nu getirildiğini ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nu getirdi.

Futbol Federasyonu gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerini belirledi. Toplantının ardından TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Merkez Hakem Kurulu’na TFF Statüsü’nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına,
Başkan: Ahmet İbanoğlu
Üyeler: Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin

2. Temsilciler Kurulu'na, TFF Statüsü’nün 44. Maddesi ile Temsilciler Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;
Başkan: Gökhan Özsavaş
Üyeler: Ahmet Hamdi Usta, Ertuğrul Arslan, Timuçin Başar, Burhan Cuci, Özlem Aradağ, Dr. Süleyman Hasan Basa

3. Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."
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