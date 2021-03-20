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Ekonomi Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 9 Şubat'taki yazısı dikkat çekti
Ekonomi

Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 9 Şubat'taki yazısı dikkat çekti

Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, 9 şubatta kaleme aldığı yazısında 'Yüksek faiz, düşük kur' politikasının Türkiye'deki sorunları çözmeyeceğini ilerleyen dönemlerde sorunları derinleştireceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 10:27:00 -
Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 9 Şubat'taki yazısı dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını değerlendirmişti.

Kavcıoğlu, söz konusu politikada ısrar edilmemesini, faiz artışına gitmenin sorunları çözmeyeceğini ve ilerleyen dönemlerde sorunları derinleştireceğini vurgulamıştı.

"Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu"

Türkiye'nin, dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladığını belirten Kavcıoğlu, "Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL’den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Defoluymuş

Adam zaten Yeni Şafak yazarıymış. Bayburt vekili olamadığı için intikamını aldı.
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Mehmed

YAzıyı ya okumamışsın ya da anlamamışsın. Bak ne diyor orda. Yeni gelen yazmış YeniŞafak'ta.
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