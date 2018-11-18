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Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor

Siyaseti bırakacağını açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yerine adaylığını duyuran tek kadın olan Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşları üzecek bir açıklama yaptı.

18 Kasım 2018 Pazar 15:27
Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor

Geçtiğimiz haftalarda Alman siyasetinde adeta deprem yaşandı. Almanya’nın başbakanı ve uzun yıllar boyunca Hıristiyan Demokrat Parti’yi yöneten Angela Merkel, partinin liderliğini daha sonra yapmayacağını açıklamış ve Alman siyasetinde bütün gözler Merkel’in koltuğuna dikilmişti.

Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden birisi de şu ana kadar adaylığını duyuran tek kadın olan Annegret Kramp-Karrenbauer. Bild am Sonntag’ın yaptığı ankete göre oyların yüzde 32’sini alan, ARD tarafından yapılan anket çalışmasında ise oyların %46’sını alan ve 7 Aralık’ta gerçekleşecek parti kongresinde seçilme ihtimali olan Kramp-Karrenbauer, ülkenin çok okunan dergilerinden Spiegel’e konuştu.

“Bunu konuşmamız gerekiyor”

Kramp-Karrenbauer, ülkesinde uygulanan çifte vatandaşlık uygulamasından rahatsız olduğunu söyledi. Kramp-Karrenbauer, Alman ve Türk çifte vatandaşlığının beklenen verimi sağlamadığını söyledi. Siyasetçi, “Türkiye, ülkedeki vatandaşların kendi tarafında olmasını istiyor. Eğer bu durum devam ederse çifte vatandaşlık amacını yitirmiş olur. Bu sistemin nasıl biteceğine dair konuşmamız gerekiyor” dedi.

Kramp-Karrenbauer, daha önce de çocuklarıyla Almanya’ya göç eden bireylere vatandaşlık verilmesini fakat çocuklarına verilmemesini desteklediğini duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 15:27
  1. Angela Merkel
  2. Annegret Kramp-Karrenbauer
  3. Yeni Merkel
  4. Almanya
  5. Almanya Başbakan adayı
  6. Türkiye
  7. Türk-Alman ilişkileri
  8. gurbetçilere kötü haber

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