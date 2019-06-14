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Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye’de

İstanbul’da tanıtımı gerçekleştirilen, Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan modeli A-Serisi Sedan, benzinli ve dizel motor seçenekleri ile bu ay itibarıyla satışa sunuluyor.

14 Haziran 2019 Cuma 09:15
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye’de

İstanbul’da tanıtımı gerçekleştirilen, Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan modeli A-Serisi Sedan, benzinli ve dizel motor seçenekleri ile bu ay itibarıyla satışa sunuluyor.



Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili ve sınıfının en yeni üyesi A-Serisi Sedan, Türkiye’de yollara çıkıyor. Bu ayından itibaren satışa sunulan A-Serisi Sedan’ın, 2019 yılı toplam satışlarının en az yüzde 10’luk dilimini oluşturması ve Mercedes-Benz’e Premium kompakt sınıf liderliğini yeniden kazandırması bekleniyor. Yeni sedan, yapay zeka kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekanı ile dikkat çekiyor. İstanbul’da düzenlen toplantıya Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, şirket yöneticileri ve davetliler katıldı.



"Türkiye’de son 3 yıldır premium segmentte 1’inciliğimizi koruyoruz"


Toplantıda konuşan Şükrü Bekdikhan, "A-serisi sadece Daimler’in global portföyü için değil, Türkiye pazarı için de çok önemli bir ürün. Yeni A- serisini ilk defa Auto Chine’da long versiyonuyla 2018’de dünyaya tanıtmaya başladık. Ardından Paris Auto Show’daki Avrupa versiyonunu görücüye çıkardık ve tüketicilerin beğenisine sunduk. İlk andan itibaren büyük geri dönüş almaya başladık. Biz, bugünden sonra artık yeni aracımızı yani A-serisi sedanı Türk tüketicileriyle buluşturmaya başlayacağız. Mart ayında Avrupa’da başlamıştı, biz kısmi gecikme yaşadık. Bu aydan itibaren araç bayilerimizde, showroom’larımızda yerini almaya başlayacak. Hem Türkiye pazarı hem de Daimler için önemli ürün. Daimler’e baktığınız zaman dünya çapında 3 senedir premium segmentte 1’inciliği alıyoruz. Yani dünya çapında bu segmenti domine eden bir markamız var. Türkiye’ye baktığımızda aynı şekilde bu segmentte son 3 yıldır 1’inciliğimizi koruyoruz. Satış adetlerimizi geçtiğimiz yıl 14 bin 500 rakamına yakın tamamdık ve segmentimizi 1’inci olarak tamamladık" açıklamasında bulundu.



"İlk 5 ayda 3 bin 200 adetlik bir otomobil satışı gerçekleştirdik"


2019 yılını değerlendiren Bekdikhan, "2019 yılı nasıl gözüküyor dediğimizde; pazarın ortalamada yüzde 50 oranında daraldığını görüyoruz. Bu, bize yıl sonunda 350-400 binlik toplam pazarı gösteriyor. Yılın 2’nci yarısında ümit ediyoruz ki daha iyi bir sonuç ortaya çıkacak. Bizim satışlarımıza baktığımızda ilk 5 ayda 3 bin 200 adetlik bir otomobil satışı gerçekleştirdik. Bu adetlerimizle birlikte de pazarın daralmasına paralel olarak 3 bin 200 adet satışı gerçekleştirerek hala segmentimizdeki 1’inciliğimizi koruyoruz. A- serisi sedan için toplam satışlarımızın içerisinde yüzde 10’lük dilimde öngörüyoruz. A-sersinin daha da başarılı olması mümkün mü? Tabii ki mümkün. Türkiye’de sedan pazarı, toplam pazarın neredeyse yüzde 50’sini oluşturuyor. Bu sedan pazarı içerisinde premium segmentte A-serisiyle birlikte yer bulmaya gayret edeceğiz. A-seri ile olan umutlarımız fazla" şeklinde konuştu.



Aracın bazı özellikleri şöyle:


Araç, 4 bin 549 milimetre uzunluğa, bin 796 milimetre genişliğe, bin 446 milimetre yüksekliğe ve 2 bin 729 milimetre dingil mesafesine sahip. Söz konusu boyutlar geniş bir yaşam alanı ve 420 litrelik bir bagaj kullanımı sunuyor. Bin 24/944 milimetre ön/arka baş mesafesi, bin 457/ bin 446 milimetre ön/arka dirsek mesafesi, bin 400/bin 372 milimetre ön/arka omuz mesafesi ve bin 62/861 milimetre ön/arka bacak mesafesi değerleri, sürücü ve beraberindeki yolcuların rahat yolculuk etmesine imkan tanıyor. Sadece omuz, dirsek ve baş mesafesiyle ortalamanın üzerinde değerler sunmakla kalmayan araç, 944 milimetre ile sınıfının en iyi arka koltuk baş mesafesi veya arka koltuklara geçiş kolaylığı gibi özelliklerle aynı zamanda kullanım kolaylığı da sunuyor. Araç, biri dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle donatılıyor. Benzinli cephesinde 163 BG (120 kW) ve 250 Nm tork üreten ve çift kavramalı 7G-DCT ile kombine edilen A 200 devreye giriyor. Dizelde ise 116 BG (85 kW) ve 260 Nm tork üreten motor ve çift kavramalı 7G-DCT ile donatılan A 180 d sunuluyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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