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Spor

Yeni Malatyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:00:48 -
Yeni Malatyasporlu futbolcular laktat testinden geçti


MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolculara laktat testi yapıldı.

Sarı-siyahlı takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Günde çift antrenman temposuyla hazırlıklarını sürdüren takımımıza laktat testi yapıldı. Gruplar halinde antrenman sahasına gelen oyunculara çeşitli testler uygulandı. Yaklaşık 3,5 saat süren testlerin ardından oyuncular dinlenmeye geçti." ifadeleri kullanıldı.

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