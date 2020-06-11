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Spor

Yeni Malatyaspor'dan "karton taraftar" uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:11:53 -
Yeni Malatyaspor'dan "karton taraftar" uygulaması

MALATYA (AA) - Süper Lig'de 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek, BtcTurk Yeni Malatyaspor maç öncesi "ücretsiz karton taraftar" uygulaması başlattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevdasına sahip çıkıp, takımına destek olmak isteyen taraftarlarımız ile Türkiye'de ilk defa "ücretsiz karton taraftar" uygulamasını başlatıyoruz. Ligin kalan maçlarında tribünde sen de yerini al, mücadelemize destek ol. Formalı veya atkılı fotoğrafını https://vazgecmekyokmalatya.com linkte bulunan adrese bilgilerini girerek, yolla 'ücretsiz' olarak tribünde kaplanlarımıza destek ol."

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