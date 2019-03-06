0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor'dan galibiyet sözü

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Ahmet Ildiz ve Erkan Kaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:31
Yeni Malatyaspor'dan galibiyet sözü

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Ahmet Ildiz ve Erkan Kaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Malatya ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken futbolculardan Ahmed Ildiz ve Erkan Kaş, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lige iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda talihsizlikler yaşadıklarını ifade eden Ahmet Ildiz, "Bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki Sivas maçıyla 3 puanı alıp tekrar ait olduğumuz yerlere çıkarız." diye konuştu.

Kötü gidişatın sadece sakatlığı bulunan oyunculara bağlanmaması gerektiğine değinen Ahmet, takımda aynı kalitede birçok oyuncunun bulunduğunu dile getirdi.

Takımın düşüşe geçtiğini aktaran Ahmet, "Bunu sadece sakatlıklara bağlamak iyi olmaz, diğer arkadaşlarıma haksızlık olur. Takım havasında biraz değişiklik oldu, herkesin illa iyi veya kötü günü var. Bizim de kötü giden bir 6 haftamız var ama birkaç maçtan da galip ayrılabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Zor bir deplasmana çıkacaklarına değinen Ahmet, şunları söyledi:

"Demir Grup Sivasspor maçı bizim için tekrar üst sıralara, ait olduğumuz yerlere dönmemiz ve kendimizi göstermemiz için bir dönüş maçı. Çalışmalara başladık. Her şey inşallah iyi gider. Hocamızın verdiği taktiklere kulak vererek, bu hafta 3 puan alıp ait olduğumuz yere çıkmak istiyoruz."

 

- Erkan Kaş: "Çıkışa geçeceğiz"

 

Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Erkan Kaş ise ligin ikinci yarısında istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.

Oyun anlamında geri gittiklerini düşünmediğini anlatan Erkan, "Sadece skor almakta sıkıntı yaşadık, bunun nedenlerinden biri sakatlıklar olabilir. Baya bir sakatımız vardı, buna ben de dahildim ama çoğu arkadaşımız geldi. İnşallah bundan sonra çıkışa geçeceğiz." yorumunu yaptı.

Erkan Kaş, cuma günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onlar da galibiyet alamıyorlar uzun zamandır, bizim gibiler. İç sahada etkili oynayan bir takım ve iyi futbolcuları var. Bu maç hem bizim için hem de onlar için çok önemli bir hale geldi. İstediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:31
  1. Sivas
  2. Ordu
  3. Ahmet Ildiz
  4. Erkan Kaş
  5. Evkur Yeni Malatyaspor
  6. Futbol
  7. Malatya
  8. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı
    1. Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde..
    2. Pazaryerili kick boksçulardan büyük..
    3. Akyarlar’da deniz dibi temizliği
    4. Kartallı tiyatro severler “Meçhul..
    5. FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon
    6. Başkan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu PKK’ya..
    7. Fenerbahçe, Başakşehir hazırlıklarını..
    8. Şahinbey Belediyesi GAPFOOD ve..
    9. Aydın'da uyuşturucu operasyonu
    10. Related Digital, ‘İş’te Eşit Kadın’..
    11. Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da
    12. Uzunçayır Kavşağı’nda çelik kirişlerin..
    13. Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır süren..
    14. Cumhur İttifakı’na Aziziye’den tam..
    15. Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği
    16. İçişleri Bakanı Soylu: Halihazırda..
    17. CHP'de toplu istifa depremi!
    18. Teröristlerin yaktığı cami, Regaip..
    19. İran ve Fransa'dan 6 ay aradan sonra..
    20. Başak Koleji’nden mezun öğrenciler..
    21. Fatih Atay, çalışmalarını Işıklı’da..
    22. Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya..
    23. Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf..
    24. ASKODER Başkanı’na ‘hayvanlara el..
    25. Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı..
    26. Yatırım fonu istatistikleri
    27. Çamlıca Camii ibadete açılıyor
    28. Gürkan’dan öğrencilere jest
    29. Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem..
    30. Başkan Baydilli’den personele kadınlar..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'