0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor'dan fikstür değerlendirmesi

- Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel:"Süper Lig'de kolay maç yok. Bugün olmazsa iki hafta sonra zaten zorlu denilen takımlara karşı maç yapılıyor"

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
Yeni Malatyaspor'dan fikstür değerlendirmesi


MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Hakkı Çelikel, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, zorlu sezondan başarıyla çıkacaklarını söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk maçları sahalarında Medipol Başakşehir ile oynayacaklarını belirtti.

İlk maçların zorlu gibi görünse de kendilerinin de ligin önemli takımlarından olduğunu vurgulayan Çelikel, şöyle devam etti:

"Süper Lig'de kolay maç yok. Bugün olmazsa iki hafta sonra zaten zorlu denilen takımlara karşı maç yapılıyor. Yeni sezona tüm takımlar ciddi bir şekilde hazırlanıyor ve hepsinin hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz her sezonun üstünde bir performans sergilemek. Bulunduğumuz konuma kolay gelmedik ve burada kalıcı olmak için her zaman yaptığımız gibi ayaklarımız yere sağlam basarak ilerleyeceğiz."

Çelikel, fedakar Yeni Malatyaspor taraftarından da her sezon olduğu gibi bu yıl da destek beklediklerini ifade etti.

Taraftarların güçlerine güç kattığını aktaran Çelikel, "Taraftarlarımız ve hemşehrilerimiz bizim gücümüze güç katıyor. Gerçekten onların desteğiyle biz birçok zorlu maçtan alnımızın akıyla çıktık. Kar, kış deplasman demeden yanımızda olan taraftarlarımıza inşallah bu sezon da mücadeleci ve hırslı bir Yeni Malatyaspor izleteceğiz." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
  1. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel
  2. fikstür
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Maduro kararı
    1. Avrupa Parlamentosu'ndan skandal..
    2. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    3. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    4. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    5. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    6. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    7. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    8. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    9. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    10. İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu..
    11. Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    12. OGM Ormanspor'da transfer
    13. Fındık üreticisi hasat için gün sayıyor
    14. Atatürk Üniversitesi yeni bir birim..
    15. PAÜ Çocuk Korosu uluslar arası..
    16. Konut edindirme yardımı ödemeleri..
    17. Röntgen teknisyeni davayı kazandı
    18. Bodrum Gündoğan’a biyolojik atık su..
    19. Başkale'de 284 kaçak göçmen yakalandı
    20. Tarzıyla farkını gösterdi
    21. "Uyum Buluşmaları"nın ikincisi..
    22. Gece denize giren pansiyoncu kadının..
    23. İzmir’de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı
    24. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı..
    25. Elektrikli bisikletin çarptığı genç..
    26. E devlet bedelli askerlik başvurusu..
    27. Demokrasi şehitlerimizin yarısı..
    28. Hastane otoparkı operasyonunda..
    29. S-400'ler nereye konuşlandırılacak? AK..
    30. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’