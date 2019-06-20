Yeni Malatyaspor'da transfer - Sarı-siyahlılar, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı renklerine bağladı



MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı transfer etti. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formalı fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuz, başarılı orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Moryke Fofana." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.