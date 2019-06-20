0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor'da transfer

- Sarı-siyahlılar, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı renklerine bağladı

20 Haziran 2019 Perşembe 17:38
Yeni Malatyaspor'da transfer


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formalı fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuz, başarılı orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Moryke Fofana." ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:38
  1. Futbol
  2. Malatya
  3. Moryke Fofana
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. transfer
  6. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon’u ziyaret etti
    1. Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon’u..
    2. Tatvan’da sokak hayvanları yararına..
    3. Başakşehir, Adebayor’a teşekkür etti
    4. Amasya'da şiddetli yağış
    5. TOKİ konutları hangi illerde 2019 |..
    6. Yeni Malatyaspor bombayı patlattı!..
    7. Bahçelievler'de toplu açılış töreni
    8. Neçirvan Barzani IKBY Başkanı..
    9. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    10. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    11. Araklı’daki selde hayatını kaybedenler..
    12. F klavye kursu tamamlandı
    13. İstanbul seçimlerinde 10 milyon 560..
    14. İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a..
    15. Yol inşaatının tozu zeytinlikleri..
    16. Serdivan’da afetin izleri siliniyor
    17. Büyükşehir’in yönetim yapısı yeniden..
    18. Yıldırım: “Türkiye Yavuz’la bölgedeki..
    19. Yemenli askerler, BAE destekli..
    20. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    21. Marmaris yangını 3 hektarda kontrol..
    22. Trabzon’un Yomra-Özdil karayolu..
    23. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    24. Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay..
    25. Alaplı’da Pat pat kazası: 1 yaralı
    26. Biga Kent Konseyinin yeni başkanı Tatlı
    27. Irak’ın yumurta almayı durdurması..
    28. Çekmeköy’de felçli vatandaşın orman..
    29. Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü..
    30. "Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"