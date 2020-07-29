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Spor

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig sevinci

Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve tüm devlet erkanına teşekkür ederiz. Bizce adil olan buydu"

Yeniakit Publisher
2020-07-29 19:58:09 -
Yeni Malatyaspor'da Süper Lig sevinci

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili "TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve tüm devlet erkanına teşekkür ederiz. Bizce adil olan buydu." dedi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camia olarak sevinçli olduklarını söyledi.

Yerinde bir karar alındığını anlatan Çelikel, şunları kaydetti:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve tüm devlet erkanına teşekkür ederiz. Bizce adil olan buydu. Tüm futbol kulüpleri bu pandemi sürecinde lige verilen aradan ve mali sıkıntılardan dolayı çok sıkıntıya girdi. Bu alınan karar, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Artık bu saatten sonra önümüze bakacağız. Yapmış olduğumuz hataları tekrarlamadan Süper Lig'de eski Malatyaspor günlerini, o ruhu getirmeye çalışacağız."

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