Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları - Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-siyahlı takım, günü çift antrenmanla tamamladı

DÜZCE (AA) - 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, sabah antrenmanına salonda denge ve kondisyon hareketleriyle başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma oynadı ve pas çalıştı. Üçerli takımlar halinde maçla günün ilk antrenmanı tamamlandı. Akşam antrenmanı ise kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Çalışmalara, Arturo Mina ve Fabien Farnolle'nin de katıldığı belirtildi. Sarı-siyahlılar, çalışmalarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

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