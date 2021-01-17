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Spor Yeni Malatyaspor'da hasret sona erdi
Spor

Yeni Malatyaspor'da hasret sona erdi

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek beş haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 18:11:00 -
Yeni Malatyaspor'da hasret sona erdi

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında geri düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-1 mağlup etti ve 5 haftalık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Yeni Malatyaspor, ilk yarıda geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanmayı başardı. Çaykur Rizespor, 30. dakikada Skoda'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Yeni Malatyaspor; 46. ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61. dakikada Umut Bulut ve 74. dakikada Mustafa Eskihellaç ile goller bularak karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 18. maçı sonunda 24 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Rizespor ise 18. maçı sonunda 21 puanda kaldı.

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