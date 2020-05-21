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Spor

Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:40:55 -
Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı futbolcular günü çift idmanla tamamladı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, futbolcular koşu ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.

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