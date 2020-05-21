Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor
MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı futbolcular günü çift idmanla tamamladı.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, futbolcular koşu ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.