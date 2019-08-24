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Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:33
Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Afriyie Acquah'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ganalı futbolcunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz ile genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği kaydedildi.

Ayrıca Acquah'ın akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin yapılmasıyla muayenelerinin tamamlandığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:33
  1. Afriyie Acquah
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