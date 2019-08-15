Yeni Malatyaspor tur peşinde! 11'ler belli oldu UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Partizan maçında ilk 11'ler belli oldu.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 3-1 yenildiği Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. YENİ MALATYASPOR - PARTİZAN SAAT: 20:00

STAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEM: Chris Kavanagh

YAYIN: TRT Spor

İLK MAÇ: Partizan 3-1 Yeni Malatyaspor İLK 11'LER Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Chaalali, Murat Yıldırım, Guilherme, Bifouma, Gökhan Töre, Jahovic Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Miletic, Urosevic, Ostojic, Soumah, Scekic, Zdjelar, Tosic, Sadiq, Asano

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