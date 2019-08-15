Yeni Malatyaspor tur peşinde! 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Partizan maçında ilk 11'ler belli oldu.15 Ağustos 2019 Perşembe 19:07
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 3-1 yenildiği Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.
YENİ MALATYASPOR - PARTİZAN
SAAT: 20:00
STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEM: Chris Kavanagh
YAYIN: TRT Spor
İLK MAÇ: Partizan 3-1 Yeni Malatyaspor
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Chaalali, Murat Yıldırım, Guilherme, Bifouma, Gökhan Töre, Jahovic
Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Miletic, Urosevic, Ostojic, Soumah, Scekic, Zdjelar, Tosic, Sadiq, Asano
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