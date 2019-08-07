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Yeni Malatyaspor taraftarına 100 kişilik kontenjan

UEFA Avrupa Ligi 3.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
Yeni Malatyaspor taraftarına 100 kişilik kontenjan

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan ile oynanacak müsabakada Yeni Malatyaspor taraftarlarına 100 kişilik yer ayrıldığı belirtildi.


Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bugün yapılan görüşmeler sonucu 8 Ağustos Perşembe günü FK Partizan Belgrad ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçına katılmak isteyen taraftarlarımız için 100 kişilik yer ayrılmıştır. Gurbette yaşayan ve takımımızı desteklemek için gelmek isteyen taraftarlarımız yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Belgrad Crowne Plaza’dan bilet temin edebilirler” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
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