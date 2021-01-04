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Spor Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:47:21 -
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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