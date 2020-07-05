Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.