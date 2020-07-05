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Spor

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 20:09:47 -
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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