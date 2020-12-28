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Spor Yeni Malatyaspor, sahasındaki yenilmezlik serisinin bitmesine üzülüyor
Spor

Yeni Malatyaspor, sahasındaki yenilmezlik serisinin bitmesine üzülüyor

Kulübün Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Erzurumspor karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak bunu telafi edebilecek kapasitedeyiz. İç sahadaki yenilmezlik serimizi kaybettiğimiz için de üzgünüz. Bu karşılaşmayı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:08:35 -
Yeni Malatyaspor, sahasındaki yenilmezlik serisinin bitmesine üzülüyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyerek dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, sahasındaki yenilmezlik serisini Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Süper Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren ve bu sezon özellikle sahasında aldığı sonuçlarla öne çıkan sarı-siyahlılar, ligin 15. haftasında oynanan ve 3-1 sona eren Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini yaşadı.

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 7 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Evinde 7 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Süper Lig'de iç saha puan cetvelinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 3-1 yenildi.

Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 5'er galibiyet ve beraberlik, 4 de mağlubiyetle 20 puan toplayabildi.


- Hakkı Çelikel: "Mağlubiyeti telafi edebilecek kapasitedeyiz"


Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmaya 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını anlatan Çelikel, şunları kaydetti:

"Müsabakaya çok iyi hazırlandık, rakibimiz öne geçtikten sonra beraberliği yakaladık ancak devamını getiremedik. Futbolda bazen böyle sonuçlar alınabiliyor. Takımımıza güveniyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak bunu telafi edebilecek kapasitedeyiz. İç sahadaki yenilmezlik serimizi kaybettiğimiz için de üzgünüz. Bu karşılaşmayı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız."


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