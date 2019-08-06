Yeni Malatyaspor, Partizan maçına kenetlendi

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Partizan maçına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu tur ilk tura göre daha zor geçecek. Partizan takımı daha dengeli bir takım. Tek hedefimiz var, gruplara kalmak” dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.00’de deplasmanda Partizan ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarının Türkiye ayağını tamamladı. Başakşehir Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmazken, yeni transfer Tunuslu Ghaylen Chaaleli’nin de fiziki olarak on birde oynayacak durumda olduğu belirtiliyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yapılan taktik antrenmanda ilk on birde değişikliğe giderek, Gökhan ve Hadebe’ye görev verdiği gözlendi.

Kritik mücadele öncesi takımdaki son durumu değerlendiren Sportif Direktör Ali Ravcı, ilk maçta Belgrad’dan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu belirten Ravcı, “Yeni Malatyaspor olarak Avrupa’da ilk kez mücadele ediyor olmamıza rağmen hiçbir yabancılık çekmedik. Tabi bu tur ilk tura göre daha zor geçecek. Partizan takımı daha dengeli bir takım. Nasıl bir rakiple karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Tek hedefimiz var, gruplara kalmak. Diğer turu düşünmek için henüz erken. Öncelikle Belgrad’dan avantajlı bir skorla dönmemiz gerekiyor” diye konuştu.