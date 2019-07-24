Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının taktiğini çalıştı Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2.

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maçın taktiğini çalıştı.

Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının taktik çalışmasını Yeni Malatya Stadyumu’nda yaptı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimdeki antrenmana yeni transferler Gökhan Töre ve Ufuk Ceylan da katılırken, iki oyuncunun da maç kadrosuna dahil edilecekleri belirtildi.

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı-kırmızılılar yeni teknik heyeti ve yenilenmiş kadrosuyla Avrupa Kupası maçıyla seyircisinin önüne çıkacak.

Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda yarınki maçın kadrosunu belirleyen Sergen Yalçın’ın Olimpija Ljubljana maçında kampta denediği 11’e şans tanıması bekleniyor.

Sarı-kırmızıların muhtemel 11’i şu şekilde: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Donald, Ahmet, Robin, Bifouma, Fofana, Jahovic.

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