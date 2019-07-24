Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçına doğru - Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'ya geldi



MALATYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen Slovenya ekibi, otobüsle konaklayacağı otele geçti. Olimpija Ljubljana ekibi, bugün akşam saatlerinde Yeni Malatya Stadı'nda yapacağı antrenman sonrası maç saatini bekleyecek.



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