Yeni Malatyaspor maçı öncesi basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı

Süper Lig’in 27. haftasında cumartesi günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa mücadelesini takip edecek basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı.

Korona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig, yarın oynanacak mücadelelerle tekrar başlayacak. TFF’nin yayınladığı ’Futbola Dönüş Protokolü’ çerçevesinde seyircisiz oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak basın mensupları sayısında da sınırlandırılma getirilirken, maçta görev alacak kişilere de korona virüs testi yapılıyor. Maç gününden 2 gün önce yapılacak testlerde Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler stada alınmayacak. Malatya’da da cumartesi günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi bugün görev yapacak basın mensupları ile güvenlik güçlerine de test yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü’nde Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından yapılan testlerde görevli basın mensupları ve polis ekiplerinden numuneler alındı.