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Spor Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: "Bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız"
Spor

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: "Bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız"

"Oyuncularımıza önümüzdeki günlerde ödeme yapılacak"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:11:10 -
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: "Bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız"

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçına ilişkin, "Geçen sene biz 1 puanın sıkıntısını çok yaşadık, onun için bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız." dedi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada kendi sahalarında her maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi olmadıklarını, ikinci yarı ise iyi oynadıklarını anlatan Gevrek, "Sivasspor'u da tebrik ediyorum, onlar da iyi oynadı, çok heyecanlı bir maç oldu. İkinci yarı çok baskılı oynadık, golü bulduk ama galibiyet golünü bulamadık. Berabere kaldık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin, bugün maç ortadaydı, berabere kaldık. Geçen sene biz 1 puanın sıkıntısını çok yaşadık, onun için bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Christian Cueva ile ilgili gelişmeler var mı" sorusuna Gevrek, "Christian Cueva izinli, Türkiye'ye gelecek. Geldiği zaman oturup konuşacağız, devre arası transfer başladı. Teknik heyet, yönetim kurulumuz ve sportif direktörümüzle bunları konuşarak net bir karar vereceğiz. " yanıtını verdi.


- "Oyuncularımıza önümüzdeki günlerde ödeme yapılacak"

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun "paralar ödenmiyor konusunda açıklaması var neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Gevrek, "O açıklamalar farklı algılandı, hocanın demek istediği şu, biliyorsunuz sezon başından bu yana Dijiturk ile sıkıntı yaşıyoruz. Kulüpler birliğiyle defalarca toplantı yapıldı, paralar ödenmiyordu. Daha doğrusu net, ne alınacağı belli olmayan bir durum vardı. Bütün kulüplerde bu durum vardı. Biz o zaman, konuştuğumuzda bir buçuk maaş vardı, bugün iki buçuk maaş var, oyuncularımıza önümüzdeki günlerde ödeme yapılacak. Federasyonla görüştük, iş çözüldü gibi aslına bakarsanız Malatya'nın yüzde 30 kaybı var, iş böyle çözüldü. Malatya'nın yaklaşık 30 milyon gibi kaybı var. Bu ciddi sıkıntı." değerlendirmesinde bulundu.


- "Bir kaç oyuncumuzla alakalı yurt içi ve dışından teklif var"

Kaynak bulmaya çalıştıklarını aktaran Gevrek, "Çok büyük bir meblağ mı lazım, bugün 30 milyon lira kesilmemiş olsaydı bizim sıkıntımız bitiyordu. 30 milyon Malatya için bulunmayacak bir para değil. Başka kulüplere baktığımızda biz çok iyi durumdayız. Çözülemeyecek bir sıkıntı değil, herkesin elini taşın altın koyması gerekiyor. Kaynak bulmak için ara transferde teklif gelen oyuncular olursa, dengeleri bozmadan değerlendireceğiz. Bir kaç oyuncumuzla alakalı yurt içi ve dışından teklif var, ekonomik sıkıntıyı aşacağız." ifadelerini kullandı.

"Yeni transfer yapacak mısınız" sorusuna ise Gevrek, "şu yanıtı verdi:

"Transferler olacak, genç oyuncularla alakalı girişimlerimiz var. Biliyorsunuz geçen yıl Yusuf gibi bir oyuncuyu Türk futboluna kazandırdık. Bizim bir taraftan küçülmemiz lazım, ekonomik anlamda küçülmeye gitmemiz lazım, oyun için tercihimiz genç oyunlardan yana olacak. İzlediğimiz oyuncular var, bir limitimiz var, limiti aşmamamız gerekiyor."

"Teknik heyeti değiştirmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna ise Başkan Gevrek, "Bir hocamız ve teknik heyet var. Hoca ve teknik heyet takımın başında, bununla ilgili sıkıntımız yok." dedi.





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