Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Süper Lig'de sezona galibiyetle başlamaya alışık olan Yeni Malatyaspor, bu seriyi Fatih Karagümrük maçıyla kaybetti.

Malatya Belediyespor adıyla 1986'da kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor adını alan sarı-siyahlı takım, ilk kez 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e adım attı.

Malatya ekibi, o sezon Süper Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor'u konuk etti rakibini 3-1'lik skorla geçti. Sarı-siyahlılar, Süper Lig'deki ilk sezonunu 43 puanla onuncu sırada tamamladı.

Bir sonraki sezonun ilk maçında İzmir'de Göztepe'ye konuk olan Yeni Malatyaspor, rakibini 3-1 yenerek lige güzel bir başlangıç yaptı. İkinci sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Malatya temsilcisi, ligi 47 puanla 5. sırada tamamladı UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Sırbistan'ın Partizan takımına elendi.

Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'deki ilk maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i de 3-0 yendi.

İlk hafta maçlarında galibiyete abone olan sarı-siyahlılar, geride kalan sezonu ikinci yarıda aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattı içinde bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkilerini göz önüne alarak tüm profesyonel liglerde küme düşmeyi kaldırmasının ardından Malatya ekibi, yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansı buldu.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu idaresinde sezona hazırlanan ve kadrosuna Benjamin Tetteh, Murat Akça, Jetmir Topalli, Zeki Yavru, Christian Cueva, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Adem Büyük ve kaleci Guido Herrera'yı dahil eden Yeni Malatyaspor, lige büyük umutlarla başladı.





- Seri sona erdi







Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonundan bu yana oynadığı ilk maçları kazanan Yeni Malatyaspor'un bu serisi Fatih Karagümrük karşısında sona erdi.

Malatya ekibi ligin ilk haftasında deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Son üç yıldır sezona galibiyetle başlayan Yeni Malatyaspor'un Fatih Karagümrük deplasmanından yenilgiyle dönmesi, taraftarları üzdü.





- Çelikel: "Üst sıraları zorlayacak bir takım olacağız"





Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, ligin ilk maçını kaybetseler de takımın uyumundan memnun olduklarını söyledi.

Özellikle savunmada eksiklerinin olduğunu dile getiren Çelikel, "En az 2 stoper transfer etmemiz gerekiyor. İnşallah onları da bu hafta netleştireceğiz. Fatih Karagümrük maçına önemli eksiklerle çıktık. Benjamin Tetteh ve Jody Lukoki yoktu. Karşılaşmada gol pozisyonları bulmamıza rağmen değerlendiremedik. Oyuna hükmeden bizdik. İlk golü talihsiz bir şekilde yedik, ikinci yarı farklı oynadık ama olmadı." diye konuştu.

Çelikel, ligin uzun bir maraton olduğunu anlatarak, "Yeni Malatyaspor, takviyeler yapıldıktan sonra çok iyi duruma gelecek. Üst sıraları zorlayacak bir takım olacağız, buna inanıyorum. Kaliteli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceğiz. En az 2-3 transfer yapıp, kadromuzu daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki ilk 3 sezonlarına galibiyetle başladıklarını hatırlatan Çelikel, "Sezonun ilk maçları her zaman zor geçer. Bugüne kadar Süper Lig'de oynadığımız ilk maçları hep kazanmıştık ama bu sefer olmadı. Bu da bizim nazarlığımız olsun. Karşılaşmada kadromuzun kaliteli olduğunu gördük. Paslaşmalarımız çok iyiydi. Sadece sonuca gidemedik. Önümüzdeki günlerde daha iyi bir takım olacağız. Malatya'yı hak ettiği yere taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



