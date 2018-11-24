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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:28
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 12 haftada 21 puan topladı ve haftaya dördüncü sırada girdi. Sezon başından bu yana 22 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa ise 12. haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Ligdeki son 3 karşılaşması ve Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yenilgi yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, İstanbul'da galip gelerek ikinci sıraya çıkmayı hedefliyor.

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde sadece geçen sezon karşılaştı. Ligin ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanırken, ikinci yarıda Malatya'da oynanan müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 10:28
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  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
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