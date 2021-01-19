Yeni Malatyaspor, Hatay deplasmanında! 4 isim belirsiz...
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek.
Ligin geride kalan 19 haftasında 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Atakaş Hatayspor maçından galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Takımda sakatlıkları bulunan Benjamin Tetteh, Olcay Şahan, Semih Kaya ve Moryke Fofana'nın durumunun maç saati belli olacağı öğrenildi.