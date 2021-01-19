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Spor Yeni Malatyaspor, Hatay deplasmanında! 4 isim belirsiz...
Spor

Yeni Malatyaspor, Hatay deplasmanında! 4 isim belirsiz...

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 11:34:00 -
Yeni Malatyaspor, Hatay deplasmanında! 4 isim belirsiz...

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Ligin geride kalan 19 haftasında 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Atakaş Hatayspor maçından galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Takımda sakatlıkları bulunan Benjamin Tetteh, Olcay Şahan, Semih Kaya ve Moryke Fofana'nın durumunun maç saati belli olacağı öğrenildi.

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