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Spor Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:32:16 -
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Eylül Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, yenilenme çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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