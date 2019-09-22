Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler) Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Club Brugge deplasmanında rakibiyle golsüz berabere kalan Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla Süper Lig'e geri dönüyor.

Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Brugge ile berabere kalan Galatasaray, Süper Lig’deki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya geliyor. Rakibine karşı İstanbul'da 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. İki takım ilk kez 2017-2018'de karşı karşıya gelirken, ilk maçı BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandı. Ligin ikinci yarısındaki mücadeleden ise Galatasaray 2-0 galip ayrıldı. Geçen sezonun ilk maçında rakibine bu sefer 2-0 yenilen Galatasaray, ikinci devredeki karşılaşmada ise 3-0 galip geldi. BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4 maçta 6 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 4 gol gördü. YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1 YENİ MALATYASPOR: Fornelle, Hadebe, Robin, Chaalai, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Eren, Jahovic GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Emre Mor, Babel, Falcao

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.