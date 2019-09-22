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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Peki,Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

22 Eylül 2019 Pazar 19:02
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Peki,  Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının detayları…

CANLI MAÇ SKORU: 1-1

Yeni Malatyaspor : F. Farnolle, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Chebake, Sakib Aytaç, Afriyie Acquah, M. Donald, G. Chalali, Guilherme, Buğra Çağıran, A. Jahović

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, J. Seri, Adem Büyük, Ryan Babel, Ömer Bayram, S. Nzonzi, Florin Andone

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Yeni Malatyaspor, Galatasaray kalesine etkili geldi. Yapılan ortaya Jahovic dokunamayınca top, kaleci Muslera'da kaldı. 

10. dakikada Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald ile gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan oyuncu, sol çaprazdan ceza sahasına girerken yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

23. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada Jean Michael Seri, altı pasta kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 0-1.

40. dakikada Yeni Malatyaspor, sağ kanattan korneri kullandı. Yapılan ortada Yeni Malatyaspor'da Buğra'nın vuruşu Muslera'da kaldı.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 20:57
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