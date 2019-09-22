Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ilk 11'leri
Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının ilk 11'leri22 Eylül 2019 Pazar 18:18
Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının ilk 11'leri
Yeni Malatyaspor
F. Farnolle
Robin Yalçın
Mustafa Akbaş
I. Chebake
Sakib Aytaç
Afriyie Acquah
M. Donald
G. Chalali
Guilherme
Buğra Çağıran
A. Jahović
Galatasaray
Muslera
Şener Özbayraklı
Christian Luyindama
Marcão Teixeira
Yuto Nagatomo
J. Seri
Ryan Babel
Ömer Bayram
S. Nzonzi
Florin Andone
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