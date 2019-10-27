Yeni Malatyaspor evinde gol yağdırdı

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçı Sergen Yalçın'ın öğrencileri Donald, Jahovic, Bifouma ve Lung(kk)'un attığı gollerle 4-0 kazandı.



Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 16'ya çıkarırken konuk takım Kayserispor ise 4 puanla son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.



14. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Acquah sol kanattan kaptığı meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde bulunan Donald'a aktardı. Donald, savunmaya rağmen düzgün bir vuruşla topu kaleci Lung'un solundan filelere gönderdi: 1-0.



21. dakikada Donald'ın orta sahadan savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



28. dakikada Acquah'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.



31. dakikada Guilherme'nin sağdan ceza sahasına ortasında, Robin Yalçın'ın topuğuyla arkaya aşırtması sonrası savunmada Pedro Henrique'ye çarpan top, Mustafa Akbaş'ın önünde kaldı. Mustafa Akbaş'dan seken meşin yuvarlağa kale alanında Jahovic dokundu. Sağ direğe çarpan top çizgi üzerinde kaleye paralel giderken, arka direkte Mustafa Akbaş'ın tamamlamak istediği meşin yuvarlak tekrar direğe çarparak oyun alanına döndü.



34. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk devresini BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-0 önde tamamladı.



50. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı korner sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Chebake'in kafa vuruşunda, top kaleci Lung'dan dönerek Chebake'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ise meşin yuvarlak üsten auta çıktı.



64. dakikada Mensah'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.



75. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içerisinde verdiği pasla buluşan Jahovic'in şutunda top Rienstra'nın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Zorbay Küçük, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti.



77. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Jahovic, topu ağlara gönderdi: 2-0.



86. dakikada sağ kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Bifouma düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.



89. dakikada İstikbal Mobilya Kayserisporlu savunma oyuncusu Rienstra'nın geri pasında, kaleci Lung'un ıskaladığı top filelere gitti ve skor 4-0 oldu.



Karşılaşma, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.