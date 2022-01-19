Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve ilk yarısının ardından yoğun kar yağışından dolayı yarıda kalan karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması ise 22 Ocak Cumartesi saat 13.30'a alındı.

Kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep- Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ileri bir tarihe alındığı açıklandı. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ise günü değişti.

Gaziantep'in açıklaması şu şekilde;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve ilk yarısının ardından yoğun kar yağışından dolayı yarıda kalan karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmiştir"

BEŞİKTAŞ MAÇININ TARİHİ DE DEĞİŞTİ

Gaziantep'in açıklamasının ardından TFF'den de açıklama geldi. TFF'nin açıklamasında Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının gününün değiştiği aktarıldı.

İşte o açıklama:

"Süper Lig'in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak.

Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.".