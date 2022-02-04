Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek topu siyasetçilere attı: Cumhurbaşkanımıza saygımdan sustum ama...

Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Marius Sumudica basın toplantısında açıklama yaptı. Başarısız giden süreci siyasetçilere yıkmaya çalışan Adil Gevrek'e Malatya taraftarları da tepki gösterdi.

Süper Lig’de son sırada bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Marius Sumudica, futbolcular Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar’ın konuşma yaptığı bir basın toplantısı düzenledi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan başkan Adil Gevrek, belediyenin ve milletvekillerinin iyi günde takımın yanında olurken, kötü günde sırtlarını döndüğünü öne sürdü.

Kulüp borç batağına sürüklendi

Çok değil 2-3 yıl önce 'sıfır borcu var' diyerek reklamı yapılan Yeni Malatyaspor borç batağına sürüklendi. Özellikle son iki yıldır çok kötü transfer politikası izleniyor. Bu anlamda kötü gidişatın sorumlusu olarak gösterilen Adil Gevrek, görevine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük eski Başkanı Cengiz Günaydın, kulübü kendilerine bırakmaları halinde sarı kırmızılı takımı bu keşmekeşten kurtaracağını söylemişti. Fakat Adil Gevrek ve yönetimi devam etmekte diretiyor. Başkan bununla kalmayıp suçu siyasilere atmaya başladı.

Transfer yasağını kaldırdığını söyledi

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek futbolcuların yaklaşık 4-5 aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi. Hiçbir destek almadan transfer yasağını kendilerinin kaldırdığını belirten Adil Gevrek şunları söyledi:

“Arkadaşlarımızın büyük bir emeği var ve bu emeklerinin karşılığının da verilmesi lazım. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Belediye başkanımıza gittik, milletvekillerimizi aradık bu açık ve net söylüyorum. İyi günde vardınız, şampiyonluklarda ön sırada yer alıyordunuz. Şimdi biz karışmıyoruz, yokuz. Zor günde bu takımın yanında olacaksınız.”

“Ne siyasetçilerimizden ne de iş adamlarımızdan destek alamadık”

“Ben 8 yıldır burdayım ve bu 8 yılda büyük başarılara imza attık. Bu başarılarda önde, fotoğraflarda kimler vardı bakın. Şimdi şimdi çıkacaksanız kusura bakmayın. Milletvekilisiniz ve bu şehri temsil ediyorsunuz, bu şehrin en önemli sivil toplum örgütüne destek çıkmayacaksınız, sadece iyi günde menfaatiniz için geleceksiniz önde fotoğraf çekileceksiniz. Yok arkadaşlar kusura bakmayın. Zor günde ortaya çıkacaksınız. Ne siyasetçilerimizden ne de iş adamlarımızdan destek alamadık.”

“Türkiye’de futbol ekonomik anlamda ciddi sıkıntı içinde. Özellikle Anadolu kulüplerinin gelirleri 500 milyon dolar iken 200 milyon dolara düştü. Dolar kuru aldı başını gitti. Anadolu kulüplerinin bu şekilde kendi ana gelirlerine dönmesi imkânsız.”

“Bugüne kadar sesimi çıkartmadım. Cumhurbaşkanımıza çok büyük saygım var ve bu yüzden çıkıp da bir şey demek istemedim. Ama bu şehirde siyaset yapıyorsanız, bu şehrin takımına sahip çıkmak zorundasınız.”